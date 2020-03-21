Can kaybı 21, vaka sayısı 947
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüsü verilerini paylaştı.
21.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüsü verilerini paylaştı. Bakan Koca, 947 vaka ve 21 can kaybı yaşandığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com