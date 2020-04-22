Çan'ın Maltepe köyündeki karantina bitiyor Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde karantina sona eriyor.

Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde karantina sona eriyor.

Maltepe köyü, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, halk sağlığının korunması maksadıyla 29 Mart günü saat 22.00 itibari ile 14 gün müddetle karantina altına alınmıştı. Karantina kararı alınır alınmaz jandarma ekipleri tarafından saat 18.00 itibariyle Maltepe Köyünde gerekli denetim ve kontrol faaliyeti başlatıldı. Karantinanın başlamasından önce köyden ayrılarak ilçe merkezi ve başka köylere giden vatandaş olmazken, gerekli her türlü tedbir alındı. Normalde 397 nüfuslu Maltepe köyünde karantinaya alındığı gün itibariyle 400'ün üzerinde vatandaşın yaşadığı belirlendi. 12 Nisan saat 22.00'da 14 günlük karantina süresi dolan Maltepe köyü için Çan İlçe Hıfzıssıhha kurulu bu süreyi 24 Nisan saat 22.00'a kadar uzatma kararı almıştı. Çan İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan yeni karara göre 22 Nisan günü saat 24.00 itibari ile karantina uygulamasına son verileceği açıklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA