Çan'ın Karşıyaka Mahallesi'ne kavşak

Çanakkale'nin Çan'ın ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarının bulunduğu bölgede İlçe Trafik Komisyonu kararıyla kavşak uzatılması yapıldı.

Belediye düğün salonu yanında bulunan Seramik Mahallesi'ne dönüş yapılan kısma araç sürücülerinin güvenliği için kavşak uzatılması yapıldı. Uygulamayı yerinde kontrol eden Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kırmızı ışıkta bekle yapmak istemeyen sürücüler U dönüşü ile kısa olan kavşağı kullanıyorlardı. Bu da diğer hatta bulunan sürücüleri tehlikeye atıyordu. Bu uygulama ile sürücülerimizin güvenliği sağlanmış olundu" dediler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA