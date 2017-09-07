Çan'ın Dondurma Köyü'nde Yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde çıkan yangında 7 dönüm anızlık alan zarar gördü.



İddiya göre, İshak Orhan (70) evinin bahçesini temizlemek amacıyla ateş yaktı. Kontrolden çıkan ateş yangına neden oldu.



Yangın da yaklaşık 7 dönümlük anızlık alan ve İshak Orhan'ın evinin bir kısmı zarar gördü. Ormanlık alana sıçramadan Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 1 ilk müdahale ekibi aracı, 2 arazöz, 1 su takviye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğünün köylere vermiş olduğu pompalı su tankerlerinin de katılımı ve köylülerin yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE