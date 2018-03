Can Holding'den 20 Milyon TL Yatırım Kararı

Can Holding, bünyesinde bulunan Elit Çakmak hedef büyüttü. Şirket, üretim kapasitesini 5'e katlayarak 2 milyondan 10 milyona çıkaracağını açıkladı.

Enerji'den turizme, sağlıktan inşaata bir çok alanda faaliyet gösteren Can Holding, bünyesinde bulunan 'Elit çakmak' ile yerli çakmak üretiminde yeni bir gelişmeye imza atarak üretim kapasitesini arttırmak için çalışmalara başladığını duyurdu. İlk etap'da 900 metrekare olan üretim alanının 5 bin metrekareye çıkartılacağını söyleyen Elit Çakmak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, toplam 20 milyon TL yatırımla 2 milyon adet olan çakmak üretimini 10 milyon adete çıkartacaklarını belirtti.

Türkiye'de çakmak imalatı yapan sayılı firmalardan biri olduklarını belirten Can, "Markamızla üretmiş olduğumuz çakmaklarla paranın yine bizim insanımıza dönmesinin sevincini yaşamaktayız. 900 metrekare olan kapalı alanı 5 bin metrekareye çıkartmak için çalışmalara başladık. 2 milyon adet olan üretimi de 10 milyon adete çıkartıyoruz. Tüm bunlar basit şeyler olarak görülebilir, ancak burada önemli olan vizyoner bakış açısını taşımak ve ülkemize katma değer sağlamak için elimizden geleni yapmaktır. Ülkesini seven her insan da böyle yapmalıdır. Bunun zoru seçmek olduğunu biliyoruz. Fakat biz bunun tasasını taşıyoruz ve bunları yapmaktan da mutluyuz" dedi. - İSTANBUL