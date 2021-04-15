Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
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Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı -Bacağından yaralanarak metrelerce kaçan genç acılar içerisinde ambulansa kaldırıldı Şişli'de birkaç gün önce cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan genç, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı

-Bacağından yaralanarak metrelerce kaçan genç acılar içerisinde ambulansa kaldırıldı

İSTANBUL - Şişli'de birkaç gün önce cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan genç, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç, can havliyle metrelerce yürüdüğü bir sokakta yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, acılar içerisinde ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün 14.30 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce işlediği suçtan dolayı cezaevine giren 30 yaşındaki Kamil Aras, koran virüs salgını nedeniyle birkaç gün önce cezaevinden çıktı. Genç olay günü semtteki bir sokakta yürüdüğü esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç can havliyle koşarak kaçmaya başladı. Metrelerce bu şekilde yürüyen genç ardından sokak içerisinde yere yığıldı. Gencin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Can havliyle metrelerce koştu ancak yere yığıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gençle konuşarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence su vererek kendisiyle sohbet etti. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından genç, acılar içerisinde kıvranarak ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de cezaevinden izinli çıkan gence silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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