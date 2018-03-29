Can Güvenliğinizi Alarak Helikopterleri Bozun"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak beyanlarda bulunan Caner Sırrı Yavuz, olay öncesinde albay rütbesiyle Kara Havacılık Komutanlığında görev yaptığını, 15 Temmuz akşamı savaş uçaklarının uçmaya başlamasından sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu beyan etti.

Devre arkadaşları ile görüşerek neler yapabileceklerini konuştuklarını, ilerleyen saatlerde de kışlanın emniyetini sağlamak için Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığına gittiklerini anlatan tanık Yavuz, kışla emniyetini alarak odalarda arama yaptıkları esnada bir cüzdanın içinde "bir dolar" bulduklarını bildirdi.

Tanık Muslihittin Gençoğlu da olay tarihinde Kara Hacacılık Komutanlığında harekat merkezi kısım amiri olarak görev yaptığını, 15 Temmuz akşamı kendisini arayan bir yakınının savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını bildirmesi üzerine televizyondan gelişmeleri takip ettiğini kaydetti.

Kara Havacılık Komutanlığına darbe girişiminden kısa süre önce atandığı için personelin çoğunu tanımadığını belirten Gençoğlu, 15 Temmuz akşamına yönelik bazı nöbetlerde değişikliklerin yapıldığını darbe girişiminden sonra öğrendiğini söyledi.

Tanık Gençoğlu, 16 Temmuz sabahı kendisini arayan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in göreve çağırdığını ancak kendisinden şüphelendiği için bunu kabul etmediğini, bir süre sonra da güvendiği askeri personel ile Kara Havacılık Komutanlığına giderek kışla güvenliğinin sağlanmasında rol aldıklarını kaydetti.

"Emirlere uymayanları cezalandırırım"

Olay akşamı eski yarbay Murat Bolat'ın göreve çağırdığının söylenmesi üzerine Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini anlatan tanık Hamdi Yenidoğan, taarruz helikopter hangarına gittiğinde 3 tane helikopter pilotu gördüğünü, neler olduğunu öğrenmek için televizyon izlemeye başladıklarını dile getirdi.

Darbe girişimini böylece öğrendiğini aktaran tanık Yenidoğan, bunun üzerine yanındaki teknisyenlerle olaylara karışmama ve kanun dışı emirlere uymama kararı aldıklarını ifade etti.

Bir süre sonra sanık Bolat'ın bulundukları yere gelerek helikopterlere mühimmat yüklemeleri emrini verdiğini anlatan Yenidoğan, neler olduğunu sorduklarında Bolat'ın, "(Eski Kara Havacılık Okul Komutanı) Ünsal Coşkun, Kara Havacılık Komutanı oldu. Onun emirlerini uyguluyoruz. Sıkıyönetim ilan edildi, emirlere uymayanları cezalandırırım." dediğini beyan etti.

Bolat'ın emirlerine uymadıklarını dile getiren tanık Yenidoğan, kanunsuz bir olaya karışmadan kışladan ayrıldığını söyledi.

"Helikopterleri bozun"

Tanık astsubay Sinan Aygar da 14 Temmuz 2016'da izne ayrıldığını ve Ordu'ya gittiğini, 15 Temmuz akşamı askeri hareketliliğin başlamasından sonra da WhatsApp üzerinden kışla dışındaki personelin göreve çağırılması nedeniyle bazı mesai arkadaşları ile görüştüğünü dile getirdi.

Tanık Aygar, arkadaşlarının kendisine terör saldırısı olduğu için göreve çağırıldıklarını ilettiğini, kendisinin de yaşananların FETÖ'nün darbe girişimi olduğunu söylediğini belirterek, "Can güvenliğinizi alarak helikopterleri bozun." telkininde bulunduğunu kaydetti.

Aygar, sanık eski yarbaylar Özcan Karacan ile Murat Bolat'ın FETÖ ile iltisaklı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.