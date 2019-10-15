Can güvenliği için cevizleri "vinç"le topluyorlar

15.10.2019 11:14

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 kardeş, ceviz hasadının yaşandığı bugünlerde, hem ağaçtan düşerek yaralanmaların önüne geçmek hem de hasadın pratik olması için vinç yardımıyla ceviz topluyor.

Ceviz üretiminin giderek yaygınlaştığı ilçede sonbahar mevsiminin gelmesiyle ürün hasat dönemi devam ediyor. İlçede bu yıl yaşanan ürün bolluğu ceviz üreticilerinin yüzünü güldürürken, ceviz bahçelerinde süren hasat mesaisinde farklı yöntemler de uygulanabiliyor.

Kentte yaşayan Musa, Mehmet ve Fatih Şahin kardeşler, 1 Eylül'den bu yana 20'ye yakın vatandaşın ceviz ağacından düşerek yaralanmasının ardından, kendilerine ait vinç aracılığıyla ceviz hasadı yapıyor. Kardeşler, ceviz hasadı yapan komşularına da vinçle yardım ediyor.

Musa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilyurt mevkisinde babadan kalma bir bahçeleri olduğunu belirterek, ceviz hasadını, kullandıkları vinç sayesinde kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Şahin, ilerleyen yaşı nedeniyle vince operatörlük yaptığını, kardeşlerinin ise yüksek kesimler için vincin sepetine çıkarak sırıklarla çırpma yaptığını, ev halkının da dökülen ürünü toplayarak ayıklama işlemini gerçekleştirdiğini, böylelikle imece usulü bir hasat yaptıklarını aktardı.

Musa Şahin, ürün hasadı esnasında yaşanan olumsuzluklara da dikkati çekerek, "Bazı arkadaşlar, ceviz çırpmak için ağaca çıkıyor bu mevsimde. Ceviz ağacına çıkmak herkesin harcı değil. Ceviz ağacından düşen insanlar kolunu, bacağını kırabiliyor. Hastanelerin acil servisleri yaklaşık bir aydan beri gerçekten dolu ama imkanlarımız olduğu için vinçle, sepetle çıkıyoruz." dedi.

Kardeşlerinin vince ihtiyaç duyulmadığı ya da vincin erişemediği noktalarda, ağaç dallarına bağladığı emniyet kemeri yardımıyla ceviz silkelediğine dikkati çeken Şahin, "Bunu da herkese tavsiye ederim çünkü insan canı, sağlığı her şeyden önemli. Bizden gören eş dost da vinçle ceviz hasatlarına yardım etmemizi istiyor. Bu, para için gidilecek bir şey değil ama eş dost rica ettiğinde de gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sene cevizler güzel"

Mehmet Şahin de ağaçların yüksek kesimlerine vinçle müdahale ettiklerini belirterek, "Bu sene cevizler güzel ama ağaçlar yüksek olduğu için dalda kalıyor. Ulaşamadığımız yerlerde de vinçle müdahale ediyoruz. Cevizlerimiz dallarda kalmasın diye. Ağacın şekline göre vinci yönlendirerek, cevizin olduğu yerlere, yetişebildiğimiz yerlere uzanıyoruz." dedi.

Fatih Şahin ise "Mevlam vermiş bu sene" diyerek üründeki bolluktan yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, vinçle ceviz toplamanın daha güvenli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA