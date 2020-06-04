Can Dündar'ın villasında, kaçak bölümlerin yıkımına başlandı (2)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİBodrum'da firari gazeteci Can Dündar ile yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in villarında davam eden kaçak bölümlerin yıkım çalışmalarına ara verildi.
04.06.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:10
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Bodrum'da firari gazeteci Can Dündar ile yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in villarında davam eden kaçak bölümlerin yıkım çalışmalarına ara verildi. İki villadaki yıkım işlemlerinin yarın süreceği bildirildi.
Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), DHA
Kaynak: DHA