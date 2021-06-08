Can Dündar'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarıldı
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Can Dündar'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarıldı

Can Dündar'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MİT Tırları davası kapsamında yargılanan ve dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar hakkında mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

MİT Tırları davası kapsamında yargılanan ve dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar hakkında mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT Tırları ile görüntüleri yayınlayan Can Dündar "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay mahkemenin bu kararını bozarak "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesi gerektiğine karar vermişti. Yeniden yargılanan Dündar hakkında 23 Aralık 2020'de "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27,5 yıl hapis cezası vermişti.

"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ise Dündar'ın ifadesi alınamadığından, bu suçlarla ilgili dosya ayrılmıştı.

Ayrılan dosya üzerinden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, sanık Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılarak iade talepnamesi düzenlenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Dündar hakkında dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması ve isnat edilen suç niteliğini dikkate alarak Dündar hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın yurt dışında ve halen Almanya'da bulunduğunun anlaşıldığını belirterek iade işlemleri konusunda iade talepnamesi-kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına da hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Can Dündar'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarıldı - Haberler
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