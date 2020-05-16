Can Dündar'ın milyon dolarlık evinin kaçak bölümleri görüntülendi Can Dündar'ın milyon dolarlık evinin kaçak bölümleri görüntülendi Firari olarak aranan gazeteci Dan Dündar'ın milyon dolarlık evininin kaçak bölümleri havadan görüntülendi.

Can Dündar'ın milyon dolarlık evinin kaçak bölümleri görüntülendi

MUĞLA - Firari olarak aranan gazeteci Dan Dündar'ın milyon dolarlık evininin kaçak bölümleri havadan görüntülendi. Evinin bahcesini, ve havuzunu devlet arazisini işkal ederek yapan Dündar'ın işkal ettiği yerler ile ilgili 148 bin lira para cezası kesildi.

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın da Bodrum'daki villası havadan görüntülendi. Devlet arazisini ve orman arazisini işkal ederek evine ek yapan Dündar'ın işkal ettiği bölümler havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Kumbahçe Mahallesin Çakırbaşı Sokakta 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan milyon dolarlık lüks villanın 28 metrekaresinin orman arazisi, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini tespit edildi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü işkal edilen bölümler için harekete geçti.. Arazi üzerinde yapılan incelemeler sonucundan Can Dündar'ın evinin bir kısmının devlet arazisine işgal ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin arından Can Dündar ve eşine 148 bin TL işgaliye, ecrimisil cezası kesildi. İşkal edilen bölümler ise havadan görüntülendi. Bahçe ve havuzun kısmının bulunduğu bölümün tamamen devlet ve orman arazisi olduğu tespit edildi. İlerleyen günlerde Dünar'ın villasının kaçak olan bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA