Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulma kararı (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulma kararı (1)

07.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:24
Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulma kararı (1)

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayri menkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi.

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın menkul ve gayri menkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi. MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına karar verildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Özgü Namal Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Gökhan Gönül Roland Garros Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulma kararı (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:24:33. #1.14#
title