Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı
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Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının yıkımları devam ediyor.

Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı
13.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar'ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin kapatıldığı, pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ve çardak yıkıldı. Dündar'ın evinin yıkımını 10 gün daha devam edeceği öğrenildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar'ın evinde yıkım başlamıştı. Milyon dolarlık villanın bahçe kısmının bir bölümünün orman bir bölümünün ise hazine arazisi olduğu tespit edilmişti. 9 gündür yıkım ekibi tarafından öce evinin ön kısmında bulunan pergolalar yıkıldı. Ardından bahçedeki çardağı yıkan ekipleri. Son olarak havuz yıkıp üzerini toprakla kapattı. Orman alanına duvar çekerek kendi evinin arazinin kattığı bölümdeki duvarlarda yıkıldı.

ÇARDAK KEYFİ, HAVUZ KEYFİ SONA ERDİ

Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'ta bulunan Can ve Dilek Dündar'ın villasının yıkımı devam ederken Dündar ailesinin keyif yaptığı çardak ve havuzun yerle bir olduğu havadan görüntülendi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın kullanım alanın olarak 27 metrekaresi orman arazisi yeniden Orman İşletme tarafından alındı. Bahçe duvarları yıkılarak orman arazisi olan kısma Muğla Orman işletme Müdürlüğüne verildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal edilen bölümün yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ölçüm yaparak araziyi eski haline getirilmesini beklediği öğrenildi.

YIKIM 1 HAFTA DAHA SÜRECEK

Öte yandan Çevre İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Gazeteci Yılmaz Özdil'in evinin de 15 gündür süren yıkımın devam ettiği yaklaşık 1 hafta daha yıkımın süreceği öğrenildi. Bodrum Belediyesinde edinilen bilgiye göre ise 9 gündür devam eden Can Dündar'ın evinin yıkımının tamamlanmasının da yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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