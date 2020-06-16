Can Dündar'ın internet sitesi ve radyosuna erişim engeli MİT TIR'larının durdurulması davasının sanığı firari Can Dündar'ın internet sitesi ve internetten yayın yapılan radyosuna, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devreye girmesiyle mahkemece erişim engeli getirildi.

MİT TIR'larının durdurulması davasının sanığı firari Can Dündar'ın internet sitesi ve internetten yayın yapılan radyosuna, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) devreye girmesiyle mahkemece erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapılan radyo ile televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi RTÜK'e verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı. Yapılan sıkı takip sonucu firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen, 'ozguruz20.org' adlı internet sitesi kapatıldı. Sitede '#ÖZGÜRÜZ Radyo' ismi altında canlı ve yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını belirleyen RTÜK, konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. Yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi, internet sitesine ise erişim engeli getirildi. Can Dündar'ın RTÜK tarafından kapatılan radyosunda, Türkiye aleyhinde yayınlar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA