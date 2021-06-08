Can Dündar için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi
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Can Dündar için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi

Can Dündar için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından yargılanan Can Dündar hakkında...

MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından yargılanan Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması işlemlerinin de yapılmasına hükmetti. 

MİT TIR'ları davası kapsamında Can Dündar,  23 Aralık 2020 tarihinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İbrahim Alperen Çınar'ın "ihbar eden" olduğu davada, savunması alınmadığı gerekçesiyle Can Dündar'ın dosyası ayrılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Can Dündar katılmadı. Sanık Dündar'ın avukatı da mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. MİT Başkanlığı'nı ise avukat temsil etti. Duruşma savcısı, sanık Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkartılarak iade talepnamesi düzenlenmesini talep etti. 

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMASINA

Mahkeme, sanık Can Dündar hakkında dosya kapsamı, suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemeden tefrik edilen dosyadan almış olduğu ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve suç niteliği dikkate alındığında sanık hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. 

KIRMIZI BÜLTEN İŞLEMLERİNİN YAPILMASINAMahkeme, sanığın yurt dışında ve halen Almanya'da bulunduğu anlaşıldığından iade işlemleri konusunda iade talepnamesi/kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına da hükmetti. Suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle MİT Başkanlığı'nın davaya katılma talebi de kabul edildi. Duruşma, 6 Ekim tarihine ertelendi.

İDDİANAMEİddianamede, İbrahim Alperen Çınar'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) 24 Mayıs 2017 tarihinde ihbar yaptığı belirtildi. İhbarda Can Dündar'ın, "Can Dündar Özgürüz canlı yayınında 'MİT TIR'ları savunmasını yaptı' açıklamasıyla Özgürüz isimli derginin internet adresinde video paylaşımı yapıldığı anlatıldı. Paylaşımın Adana'da 19 Ocak 2014 günü bazı araçların durdurulması ve aranması olayı ile ilgili olarak video paylaşımı olduğunun tespit edildiği, söz konusu paylaşımlarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yayın yasağı kararı bulunduğu, bu nedenle Can Dündar'ın "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından müebbet hapsi ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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