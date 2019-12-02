Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
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Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı

Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı

Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar 'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.


Avrupa Birliği kurumlarından üst düzey yetkililerin de katıldığı panelde Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir ortak olduğu ve ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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