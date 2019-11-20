Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.
20.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:57
Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı