Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
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Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı

Avrupa Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar Can Dündar'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı.

20.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:57

Parlamentosu'nda Gazeteci-Yazar 'ın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceği tartışıldı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Can Dündar AP'de konuştu: AB mülteci krizinde kendi ilkelerini ayaklar altına aldı
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