Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dündar hakkında "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı görülen duruşmaya, hakkında kaçak sayılma kararı verilen Can Dündar katılmazken, avukatı Abbas Yalçın hazır bulundu. Davada "katılan" sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Kevser Güner temsil etti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİDuruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü bildirdi. Mütalaada, 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 tarihlerinde Hatay ve Adana'da MİT'e ait yardım TIR'larının, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu ve o dönem Adana, Ankara ve Hatay İl Jandarma Komutanlıklarında görevli olan askerler tarafından durdurulduğu hatırlatıldı. Devletin yetkili birimlerince MİT TIR'larındaki yardım malzemelerinin "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yaraları bakımından gizli kalması gereken" niteliğe sahip olduğunun kamuoyuna açıklandığı, ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle yayın yasağı kararı alındığı halde sanık Can Dündar'ın "devlet sırrı kapsamındaki faaliyete ve taşınan malzemelere ilişkin görüntüleri ve bu malzemeler hakkında hazırlanan inceleme raporlarını Cumhuriyet Gazetesinin 29 Mayıs ve 12 Haziran 2015 tarihlerinde yayınladığı" gerekçesiyle hakkında dava açıldığı anlatıldı.BİR DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİMütalaada, sanık Dündar hakkında yargılama devam ederken yurt dışında youtube üzerinden MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayıp yayınlamasına ilişkin dosyanın ayrılması talep edildi.İKİ SUÇTAN CEZA İSTENDİCan Dündar'ın genel yayın yönetmeni olduğu dönemde yazdığı yazılara yer verilen mütalaada, "FETÖ'nün nihai amacı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini teröre yardım eden ülke konumuna sokarak Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını sağlamak amacına yönelik haber ve yazıların yayınlanmaya devam ettiği" ifade edildi. Mütalaada sanığın devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin ederek basın yoluyla yayarak suç işlediği kaydedildi. Mütalaada, Can Dündar'ın "Siyasal ve askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından toplam 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapsi talep edildi.DÜNDAR'IN AVUKATININ İTİRAZINA RETMahkeme, sanık Can Dündar'ın avukatının, kaçak sayılmasına ve el koyma kararlarına yaptığı itirazının reddine karar verdi. İtiraz talebi incelenmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Katılan ve sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. 7 EKİM TARİHLİ KARARLA KAÇAK SAYILMIŞTI

Mahkeme, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmadığı için 7 Ekim 2020 tarihli kararla CMK'nin 247/2. maddesi uyarınca Can Dündar'ın kaçak sayılmasına, Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına ve bankalardaki vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararı vermişti. Ayrıca sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacaklarının miktarı dikkate alınarak malların yönetilmesi amacıyla CMK 128. ve 6758 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca TMSF'nin kayyum olarak atanmasına da karar verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik