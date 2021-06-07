Can dostunun başında dakikalarca ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin sahibi, yavru köpeğin başında gözyaşı döktü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin sahibi, yavru köpeğin başında gözyaşı döktü.

Olay Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Emre E. (27) yönetimindeki 16 K 8551 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen köpek ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü, polise haber verdi. O sırada yoldan geçen bir genç, yerde yatan köpeğini görünce şoke oldu. Köpeğinin başına gelen genç, yaralı olduğunu görünce dakikalarca gözyaşı döktü. Yaralı olan köpeğini aracına alan genç, veterinere götürdü.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı