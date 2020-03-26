CAN DOSTLARININ İHTİYAÇLARI İÇİN KEPENK KAPATMADILAR KORONAVİRÜS salgını nedeniyle birçok dükkan kepenk kapattı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle birçok dükkan kepenk kapattı. Ancak canlı hayvan satan pet shoplar, hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi için açık kaldı. Çoğu işletmeci müşterilerinin azalmasına rağmen dükkanda bulunan canlılara bakabilmek, evlerde bakılan diğer hayvanların mama başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için çalışmaya devam ediyor.

"SOKAĞA BIRAKACAK HALİMİZ YOK"

Bakırköy'de pet shop sahibi olan Sinan Has, olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda bile hayvanlara bakmaya devam edeceğini, hatta gerekirse evine götüreceğini belirterek, "24 saat buradayım. Bunlar da canlı sonuçta sağlık sorunu olabilir, herhangi bir problemi olabilir. Bu yüzden burada olmak zorundayım. Bu şekilde devam ederse durmak zorundayım. Gelen giden yok ama hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Buradakilerin çoğu yavru. Birisinin onlara bakması lazım. Mamalarını, sularını vermesi lazım. Altlarını temizlemesi lazım. Sokağa çıkma yasağı olursa alacağız evlerimize götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Sokağa bırakacak halimiz yok" dedi.

"BU HAYVANLAR AÇ KALMAYACAK"

Başka bir pet shop işletmecisi Fatih Cihan da, "Canlılarımız var açığız. Bakmak zorundayız. Bu hayvanlar aç kalmayacak. Bir şekilde onların mama ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Biz de onlara 12 saat hizmet veriyoruz. Gelemeyen yaşlı insanların evlerine servislerimiz var. Evlerindeki kedilerin köpeklerin ihtiyaçları olduğu için eve kadar teslim ediyoruz. Canlıların yem alışverişi devam ediyoruz. Petler de bu yüzden var. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------------------Pet shoplardan hayvan detayı-Dükkan işletmecileri ile röportaj-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

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Kaynak: DHA