Can dostların bakımları Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli Kadın Kolları ve Nazilli Hayvanseverler Derneği işbirliğiyle Nazilli'deki sahipsiz kediler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek kısırlaştırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli Kadın Kolları ve Nazilli Hayvanseverler Derneği işbirliğiyle Nazilli'deki sahipsiz kediler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek kısırlaştırıldı.

Hayvanların kontrolleri ve tedaviye ihtiyaç duyan kedilerin tedavileri de yapılırken, CHP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan, canlara verdiği kıymetten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Verilen hizmetin kaliteli olmasından dolayı can dostları özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiklerini belirten Arslan, barınaktaki hayvanları da ziyaret ettiklerini ifade etti. Sokak hayvanları konusunun bir toplum sorunu olduğunun altını çizen Arslan, "Sokak hayvanları konusunda duyarlılıkla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi barınağı gayet hijyenik ve bizler de bu sebeple burayı tercih ettik. Barınaktaki hayvanların bakımlarının ve sağlıklarının çok iyi olduğunu gördük. Barınaktaki veteriner hekimler Nazilli'den getirdiğimiz 15 sokak kedisinin kontrollerini, tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yaptı. Canlara verdiği değerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve sağlık emekçilerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA