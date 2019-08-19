Can dostlarımızın sağlığı büyükşehirle güvende

19.08.2019 16:23

Merkezde sokak hayvanlarının bakım ve klinik ihtiyacının karşılandığı belirtilen açıklamada," Vatandaşlarımız tarafından bakımsız görünümde olarak belirtilen köpeklerin tedavi süreci devam etmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Can dostlarımızın sağlığı Büyükşehir Belediyesiyle güvende" ifadesinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'da hizmet veren Hayvan Bakım Merkezi'nde hayvanların bakım ve klinik ihtiyaçları karşılanıyor. Merkeze gelen sokak hayvanlarına veteriner hekim ve görevli personeller tarafından özenle bakılırken, gerekli klinik müdahaleleri de yapılıyor. Ancak bunun üzerine geçtiğimiz günlerde yerel bir yayın organında Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde hayvanların bakımsız durumda olduğu yönünde yapılan haberin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Ahmet Müştak Aydın da merkezi ziyaret ederek Veteriner Hekim Orhan Can Önlü'den merkez hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Gazetede yer alan haberin kendilerini üzdüğünü dile getiren Veteriner Hekim Orhan Can Önlü, "Merkezimizde bakıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavisi yapılmaktadır. Bu anlamda burası bir otel gibi düşülmemeli. Bazı hastalıklar kısa sürede tedavi edilirken, bazı hastalıkların tedavi süreci uzun sürmektedir. Merkezimizi ziyarete gelen vatandaşlarımız can dostlarımızı tedavi sürecinde gördüklerinde bakımsız durumdaymış gibi bir algıya kapılıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun" dedi.

Gönlünüz rahat olsun

Merkezdeki küçük dostların bakımına büyük özen gösterdiklerini de sözlerine ekleyen Önlü, "Merkezimizde yer alan hayvanlarımızın her biri ağırlıklarına, sağlık durumuna ve saldırganlık durumuna göre ayrılıyor. Günde iki defa da alt temizliği ve sağlık servisi yapılıyor. Can dostlarımızın sağlığı Büyükşehir Belediyesiyle güvende" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler