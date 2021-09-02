Can Dostlarımızı Unutmuyoruz
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Can Dostlarımızı Unutmuyoruz

Can Dostlarımızı Unutmuyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokakta yaşayan can dostlarımız için gerçekleştirdikleri çalışmaları Ağustos ayı boyunca da aralıksız olarak sürdürdü.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokakta yaşayan can dostlarımız için gerçekleştirdikleri çalışmaları Ağustos ayı boyunca da aralıksız olarak sürdürdü.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ağustos ayı boyunca 47 kedi ve 16 köpeğin kısırlaştırma operasyonu tamamlandı. Uzman ekiplerce alınan kedi ve köpekler kısırlaştırma işlemlerinin ardından gerekli sağlık kontrollerinden geçirilirken, 5199 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen tedavilerinin ardından can dostlarımız, alındıkları bölgelere geri bırakıldı.

Can Dostlar Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında can dostlarımız, belediyemiz ve kentlilerimizin de duyarlılıkları sayesinde yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Sahiplendirme çalışmaları doğrultusunda yine Ağustos ayında 14 köpek ve 5 kedi yeni yuvalarına kavuştu.

Kentimizi ve yaşamımızı paylaştığımız can dostlarımız ile ilgili konularda kentlilerimiz, 0286 212 60 08 ve mobil 0552 986 7128 nolu telefonlardan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşabilirler.

02. 09. 2021 16: 34

Kaynak: Habermetre

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