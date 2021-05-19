"Can dostlarımız emin ellerde"
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"Can dostlarımız emin ellerde"

'Can dostlarımız emin ellerde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altınova Belediyesi Veterinerlik Birimi, bayramda da can dostlarının yanında yer aldı.

Altınova Belediyesi Veterinerlik Birimi, bayramda da can dostlarının yanında yer aldı.

Salgın süresinde sokak hayvanlarına yönelik titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, onların refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Altınova Belediyesi tarafından; ilçe merkezi, tersane bölgesi ve YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Alanında sokak hayvanları için oluşturulan özel alanlarda yemleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayram süresince de hayvanlar ı yemleyen ekipler, "Vatandaşlarımızın gözü arkada kalmasın. Can dostlarımız bize emanet" dediler.

Veterinerlik Hizmetleri sorumlusu Melih Soyçiçek, "Sokaktaki dostlarımız için yeni kulübeler oluşturduk, ilçemiz genelinde çeşitli bölgelere özel yemlikler yaptık. Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - YALOVA

'Can dostlarımız emin ellerde'
'Can dostlarımız emin ellerde'
'Can dostlarımız emin ellerde'
'Can dostlarımız emin ellerde'
'Can dostlarımız emin ellerde'
'Can dostlarımız emin ellerde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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