Can dostları için havuzlu villa satın aldı

MUĞLA'da, sahiplendiği 60 köpeğiyle birlikte yaşayan Aylin Yıldız Schwarz (63), komşularının şikayeti üzerine yalısını satarak, Ortaca'da havuzlu villaya taşındı. Can dostları için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyleyen ve şu an 85 köpeğe bakan Schwarz, "Çok güzel yalımı sattım. Ancak hiç pişman değilim. Köpeklerimin huzuru benim için her şeyden önce geliyor" dedi.

Almanya'da anestezi uzmanlığı yapan Aylin Yıldız Schwarz, emekli olduktan sonra, 2000 yılında, Bodrum'a yerleşerek bir yalı satın aldı. Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklerin bakımını üstlenen Schwarz, komşularının şikayetiyle bir süre sonra yalısını sattı. Ortaca'da havuzlu bir villa alan Schwarz, bakımını üstlendiği 60 köpeğini yanına alarak, yeni villasına taşındı. Schwarz'ın, ayrıca Ortaca'da bulduğu 25 köpek ile bakımını üstlendiği hayvan sayısı 85'e yükseldi. Eşini yıllar önce kaybeden Aylin Yıldız Schwarz, sabahları tulumunu giyerek, köpeklerin kulübelerini temizledikten sonra mamalarını veriyor. Bölgede herkesin takdirini toplayan Schwarz, "Sokakta bulduğum köpekleri düzenli olarak veteriner kontrolünden geçiriyorum. Kin ve nefret duyguları yok. Hayvanların savunmasız canlar olduğunu düşünüyorum. Hayvanlar, Tanrı'nın insanlara birer emanetidir. Çocuğum olmadığı için hepsini evladım gibi görüyorum. Çok güzel yalımı sattım. Ancak hiç pişman değilim. Burada benim hayvanlarım huzur içerisinde yaşıyor. Onların huzuru benim için her şeyden önce geliyor. Halkımızdan sokak hayvanlarını dışlamamasını istiyorum. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapsın" dedi.

Schwarz, köpeklerin hepsinin beslenme ve temizlik ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamile, yaşlı, sakat ve yavru köpeklerin mağdur olmaması için çaba gösteriyorum. Bunlar sadece sokağa değil, barınaklara da atılan, ev ortamına alışmış canlılar. Sokakta yapamazlar. Güvenebildiğim aileler bulduğum zaman sahiplendiriyorum. Sahiplenen köpeklere bakamadıklarında, geri almak şartıyla sözleşme yaptım. Sokaklarda hediye olarak alındıktan sonra terk edilmiş çok sayıda köpek buldum. Bana 'Yalnız sıkılmıyor musun?' diye soruyorlar. Benim 85 nüfuslu bir ailem var ve onlar için 24 saat hizmete hazırım."

