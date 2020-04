Can dostlara iş dünyasından destek Can dostlara iş dünyasından destek DOSABSİAD can dostları unutmadı Sahipsiz hayvanların aç kalmaması için çalışma yürüten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek...

Can dostlara iş dünyasından destek DOSABSİAD can dostları unutmadı BURSA - Sahipsiz hayvanların aç kalmaması için çalışma yürüten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek mama desteğinde bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların sokağa çıkma oranlarının düşmesiyle birlikte sahipsiz hayvanlar, açlık ile mücadele etmeye başladı. Bu sebeple sosyal sorumluluk projelerini önemseyen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile yönetim kurulu üyeleri Şerife Faidelibaş ile Onur Kırayoğlu, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin eşliğinde barınağı gezen Çevikel ve yönetimi, sahipsiz hayvanlarla tek tek ilgilenerek onlara mama desteğinde bulundular. DOSABSİAD yönetimini duyarlı davranışlarından dolayı kutlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, "114 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan merkezimiz, can dostlara sahip çıkarak onların bakımını üstleniyor. Koronavirüs salgınından dolayı ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. Bu süreçte sokak hayvanlarımızı unutmamak oldukça önemli. Doğadan nasıl sorumluysak sokakta yaşayan dostlarımızdan da o kadar sorumluyuz. DOSABSİAD yönetimine mama desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mama destekleriyle Osmangazi sınırlarındaki hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz" diye konuştu. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nin Türkiye'ye örnek bir barınak olduğunu belirten Nilüfer Çevikel de koronavirüs salgınından hayvanların da etkilendiklerini belirterek, beslenme konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. DOSABSİAD olarak kendilerini sorumlu hissettiklerini ve bu konuya da eğildiklerini aktaran Çevikel, "Vatandaşlarımızın şu an daha duyarlı olması bizleri oldukça sevindiriyor. İnsanlar sokaklara bir kap mama ve su koymaya çalışıyorlar. Sokak hayvanları bu süreçte barınaktaki hayvanlardan daha şanslılar. Hayvanlar barınakta rahat diye düşünülmesin. Burada özverili çalışan bir ekibin gözetiminde güvendeler fakat onların önemli miktarda mamaya gereksinimleri var. Biz herkese çağrı yapıyoruz. Sokak hayvanlarımız sahipsiz kalmasın, onlara mama ile destek olalım. Ayrıca hayvanlarımızın yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda hassasiyet gösterelim. Bu ortamı bize sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Kaynak: İHA