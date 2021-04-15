Can Dostlar Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde Sahiplenilmeyi Bekliyor
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Can Dostlar Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde Sahiplenilmeyi Bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Can Dostlar Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde Sahiplenilmeyi Bekliyor

Bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine geçici süreyle ziyarete kapatılan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, karantina süresinin sona ermesinin ardından yeniden ziyarete açıldı.

Bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine geçici süreyle ziyarete kapatılan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, karantina süresinin sona ermesinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Merkez, evcil hayvan sahiplenmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından bir personelin Kovid -19 testinin pozitif çıkması üzerine toplum sağlığını korumak amacıyla karantina süresi boyunca ziyarete kapatılan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Ziyarete kapalı kaldığı süre içerisinde rutin tedavi, aşılama, kısırlaştırma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hiçbir aksamaya uğramadığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden 7 gün 24 saat yapılan canlı yayın ise aynen devam etti. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Sami Pat, merkezin haftanın 7 günü 11.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini belirterek "Karantina nedeniyle ziyarete kapalı olduğumuz süre zarfında hayvan sever hemşehrilerimizin can dostlarımızı özlediğini biliyoruz. Merkezimizde tedavileri, bakım ve rehabilitasyonları yapılan birbirinden sevimli kedi ve köpeklerimiz daimi yuvalarına kavuşmak için sahiplenilmeyi bekliyor. Hayvan sahiplenmek isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Can Dostlar Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde Sahiplenilmeyi Bekliyor
Can Dostlar Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde Sahiplenilmeyi Bekliyor
Can Dostlar Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nde Sahiplenilmeyi Bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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