Can dostlar Konak'ta emin ellerde

03.10.2019 20:28

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kentte mahalle mahalle dolaşarak, sokak hayvanlarına bakan vatandaşlara mama dağıttı. Bir günde dağıtılan mama miktarı 2 tonu bulurken, hayvan severlere mama kapları ile sokakta yaşayan can dostlar için kullanılmak üzere kedi evleri de verildi.

Batur: Desteğimiz sürecek

İlçede yaşayan can dostlara büyük bir duyarlılıkla sahip çıkan hayvan severleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bizim bu yaklaşımımız sadece bir güne özel değil. Daha önce de yapıyorduk, bundan sonra da desteklerimiz sürecek. Bu konuda hizmet veren, toplumdaki bilinci yükseltmeye çabalayan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma halinde olmaya da devam edeceğiz. 28 Eylül'de 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği, sokak hayvanları özelinde düzenlenen ilk festival olan Patival Konak'ı gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimiz de sürecek; çünkü biz bu hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz ve bu kentin onlar için de daha yaşanılır bir yer haline gelmesini istiyoruz" dedi.

Seminerin gözbebeği Ceku

Konak Belediyesi, hayvan bakımı, beslenmesi ve sağlığı konusunda bir bilgilendirme semineri de düzenledi. İzmir Türk Koleji'nde (İTK) 2. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen seminerde çocukların soruları da yanıtlandı.

Veteriner Hekim Sinem Kıraytun Akceylan'ın seminere getirdiği köpeği Ceku ise miniklerin ilgi odağı oldu. Ceku'yu sokakta yaşarken sahiplendiğini söyleyen Akceylan, çocuklara seslenerek, "Bakımını yapamayacaksanız, sevginizi veremeyecekseniz hayvan sahiplenmeyin. Evde yaşamaya alışan hayvanları daha sonra sokaklara bırakmayın. Bu onlara yapabileceğiniz en büyük kötülük; çünkü hayatlarını tehlikeye atmış oluyorsunuz. Hayvan sahiplenmenin uzun yıllar sorumluluk istediğini lütfen unutmayın" dedi. Akceylan, evcil hayvanların belediyelere kaydettirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Seminerin sonunda ise öğrencilere, Eda ve köpeği Ponpon'un maceralarını anlatan üç kitap ile magnet ve mini not defterleri olan çantalar hediye edildi.

Bir telefon kadar yakın

Konak ilçe sınırları içinde yaşayan sokak hayvanlarının her türlü sağlık işlemi için Konak Belediyesi'nin 0232 459 40 10 ve 459 24 11 numaralı telefon numaralarından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler