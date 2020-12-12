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Can dostlar Jandarmaya emanet

12.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:05
Can dostlar Jandarmaya emanet

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timlerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'Siz evinizde kalın, onlar bize emanet' sloganı ile hafta sonları sokak hayvanlarını elleri ile besliyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timlerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'Siz evinizde kalın, onlar bize emanet' sloganı ile hafta sonları sokak hayvanlarını elleri ile besliyor.

Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde azmak kenarındaki restoranların kapalı olması nedeniyle azmak içinde bulunan yüzlerce köz ve ördek Jandarma çevre timi ve Akyaka Karakol ekipleri tarafından beslendi.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri tarafından temin edilen ekmek, köpek ve kedi maması gibi benzeri yiyecekler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Azmak nehrinin girişinde ve iç kesimlerde bulunan kaz ve ördekler Jandarma ekipleri tarafından beslenirken, Azmak kenarında tatilciler tarafından çevreye atılan çöpler de jandarma çevre timleri tarafından toplanarak çöplere atıldı.

Akyaka sahilde yaz aylarında dışarıdan gelen vatandaşlar tarafından sahiplenen fakat tatil dönüşü sokağa terk edilen köpekler de Jandarma ekipleri tarafından düzenli olarak besleniyor.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri, sokak hayvanlarına yönelik yiyecek dağıtımının bundan sonraki süreçte de devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet
Can dostlar Jandarmaya emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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