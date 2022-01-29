"Can dostlar" için mücadelelerini vakıf çatısı altında verecekler

Başkentte yeni kurulan Maya Kimsesiz Köpekleri Kurtarma Koruma ve Yuvalandırma Vakfı, sokak hayvanlarının korunması ve daha iyi koşullarda yaşamaları için mücadele verecek.

Hayvansever 78 yaşındaki Mehmet Armağan Akçay'ın öncülüğünde kurulan vakıf, başta sokak köpekleri olmak üzere sokakta yaşayan hayvanlara iyi muamele edilmesini, en iyi şekilde korunmalarını ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini hedefliyor.

Başlattıkları mücadeleye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Işık Talipoğlu, sokak hayvanları için sahada emek verenlerden biri olduğunu anlattı.

Kırsala atılan, kimsesiz, hasta, sakat ve beslenmesi gereken hayvanlar için elinden geleni yaptığını anlatan Talipoğlu, "Sahada olan biri olarak daha ciddi bir organizasyonla daha çok hayvana nasıl ulaşabiliriz, daha çok hayvana nasıl yardımcı olabiliriz temeliyle bu vakfa ben de katıldım. Vakfın mütevelli heyeti 7 kişi ama büyüyeceğiz. Öncelikle yaşam hakkına saygı, bu temelden yola çıkarak ihtiyacı olan hayvanlara yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

"Daha korunaklı yaşamaları gerekiyor"

Sokak hayvanlarına karşı işlenen suçlara işaret eden Talipoğlu, onların mağduriyetlerini gidermek, beslenmelerini, tedavilerini, barınmalarını sağlamak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek istediklerini vurguladı.

Köpeklerin otobur olmadığını belirten Talipoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar avcı değiller, insan eliyle beslenmek zorunda olan bir canlı türü ve çok hızlı çoğalıyorlar. Çok ciddi bir şehirleşme var. Ne şehirlere sığabiliyorlar ne şehirlerden atıldıklarında kırsalda tutunabiliyorlar. Kısırlaştırmaya karşı insanlar da var, onlara da hak veriyorum ama dağlarda, şehir içlerinde nasıl barınamadıklarını görseler, annelerin çektiklerini görseler, onlar da hak vereceklerdir. Daha sağlıklı, daha huzurlu, daha korunaklı yaşamaları gerekiyor."

"Bir araya gelirsek bu sorunu çözeriz"

Vakfın kurucularından Akçay da, 15 yıldır "can dostu", "kimsesiz" dedikleri köpekleri kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Vakfın sokak hayvanlarıyla ilgili köklü çözümler bulmak için kurulduğuna dikkati çeken Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar da köpeklerimiz de bir sürü sorunlar yaşıyor. İyi bir denge kurabilmek, karşılıklı menfaatlerimizi gözetebilmek, artı binlercesini kurtarabilmek, vakfın ana amacı budur. Bunu başarabilecek potansiyeli yakalayacağız. Örnekleri var ülkemizde, LÖSEV, TEMA bunlar geniş toplumlara ulaştıkları için çok başarılı oldular. Bu ülkede 30 milyon hayvansever var, buna gönül vermiş insan var, hepimiz bir araya gelirsek bu sorunu komple çözeriz. Bu arada kamu kurumlarıyla, belediyelerle iş birliği yapacağız. Onlara da destek olacağız."