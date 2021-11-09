Can dostlar için kış hazırlığı

Barınakta yaşayan sevimli dostların günlük bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılırken, kış döneminde soğuktan korunmaları için de çalışmalar başladı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un göreve başladıktan sonraki ilk icraatları arasında yer alan ve sokak hayvanlarının yaşam şartlarını düzeltme hedefiyle yenilenen merkezde yaşayan can dostların üşümemesi için kaldıkları paletlerin içi düzenlendi. Bu kapsamda can dostların yaşadığı alanlara soğuğu engelleyecek matlar döşendi. Ayrıca Bornova Belediyesi, isteyen hayvansever vatandaşlarında bölgelerdeki sokak canlarının barınaklarında kullanılmak üzere ücretsiz olarak mat verecek.

Soğuktan etkilenmesinler

Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören kedi ve köpeklerin altına mat serilerek ısınmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, "Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi tamıyla yenileyerek, can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını sağladık. Şimdi de soğuk havalardan etkilenmemeleri için çalışmalar yapıyoruz. Burada kalan dostlarımız için kış mevsimine özel konsept hazırladık. Onların sağlıklı şekilde yaşaması bizler için çok önemli" dedi.

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