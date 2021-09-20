CAN DOSTLAR İÇİN DOĞAL YAŞAM ALANI Düzce Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde misafir olan sokak hayvanları için önemli bir adım daha atıldı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının kendilerini doğal hayatlarında hissetmeleri için açık yaşam alanı inşa ediliyor.

Düzce Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde sokak hayvanlarına yönelik açık yaşam alanının ilk etabına başladı.

2 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan alanda ilk olarak beton dökümü gerçekleştirildi. Panel çitlerle ve ara bölmelerle desteklenecek olan çalışmalarda sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarında olduğu gibi rahat hareket etmeleri sağlanacak.

2 BİN METREKARELİK YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Gerekli bakım ve beslenme sürecinin de sağlıklı işlemesi için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Hayvanlar bizim can dostlarımız. Onları bakımevimizde en iyi şekilde ağırlıyoruz. Gereken tüm tedavi ve bakımları yapılıyor. Gerçekleştireceğimiz çalışma ile de çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. Can dostlarımızı bakımevinde bulundukları süreçte doğal yaşam alanlarında hissetmeleri için ilk etapta 2 bin metrekarelik bir açık yaşam alanı oluşturuyoruz. İlerleyen süreçte ortaya çıkacak sonuca göre çalışmalarımızı genişleteceğiz" dedi.

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