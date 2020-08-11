Can dostlar için besleme noktaları kuruluyor
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Can dostlar için besleme noktaları kuruluyor

Kırklareli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi personeli tarafından kentin çeşitli noktalarına sokaktaki 'Can Dostlar'' için besleme odakları kuruluyor.

Can dostlar için besleme noktaları kuruluyor
11.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:17

Sokak hayvanlarını beslemeye yönelik kentin çeşitli noktalarına kurulan beslenme odağı ile sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sokak hayvanlarının yanında olmaya gayret gösterdiklerini bu yönde çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda kentin çeşitli noktalarına besleme odaklarını kurmaya başladıklarını ifade eden Kesimoğlu, vatandaşların bu besleme odaklarına sahip çıkmalarını ve korumalarını istedi.

Sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen herkesin 'Sokak Hayvanlarını Beslenme Odağı'na yiyecek ve su yardımında bulunabileceğini ifade eden Başkan Kesimoğlu '' Sokakta ki can dostlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen desteği sadık dostlarımıza sunuyoruz. Besleme odaklarını kentimizin çeşitli noktalarına monte ediyoruz. Düzenli olarak bu noktalara mama bırakacağız. Vatandaşlarımızdan da ricam bu besleme noktalarına sahip çıkmaları'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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