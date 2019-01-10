Can Dostlar Bu Kulübelerde Üşümeyecek

Edine'de sokak hayvanlarının daha sıcak bir kış geçirmesi amacıyla yapılan kulübeler sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere konuldu.

Kış ayı ve soğuk havanın kendini iyice hissettirmesiyle Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 65 kedi evi ile 50 köpek kulübesi yapıldı. Kulübeler sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmeleri için Veteriner İşleri Birimi görevlilerince şehrin çeşitli yerlerine yerleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha önce de Dost Eli Derneği ile birlikte kedi evleri ve köpek kulübeleri yaparak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları eski çöplüğe bıraktıklarını söyledi.

Gürkan, 65 kedi evi ve 50 köpek kulübesinin sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı yerlere bırakıldığını ifade ederek, "Can dostlarımız bu kulübelerde kışı daha iyi geçirecek, soğuktan da bir nebze olsun korunmuş olacak. Edirne Belediyesi olarak can dostlarıma sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kulübelerin dağıtımına katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da Binevler Baca mevkisinde çiçekçilik yapan Tuğçe Dıramalı'nın dükkanın önündeki kediler ile yakından ilgilendiğini belirterek, "Bir kedi evi de buraya bıraktık. Edirnelilerden ricamız bu dağıttığımız kedi evleri ve kulübelere sahip çıkmaları." dedi.

Tuğçe Dıramalı da sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaların vatandaşları mutlu ettiğini dile getirdi.

Dünyada sadece insanların yaşamadığını vurgulayan Dıramalı, "Bu konuda bir sürü olumsuz şey duyuyorum ama ben bugüne kadar olumsuz hiçbir şey yaşamadım. Kedi evleri gerçekten beklediğimden çok daha iyi. Oldukça kaliteli malzemeden yapılmış ve yağmura da dayanıklı. Belediyenin bu duyarlılığı herkese örnek olsun. Sadece belediyeden beklemeyelim. Bizlerde sokak hayvanları için elimizden geleni yapalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA