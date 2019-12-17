Can dostlar bu kış üşümeyecek

17.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:43

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyesinde üretilen kedi evleri mahalle muhtarlarına, parklara ve hayvansever vatandaşlar aracılığıyla tespit edilen noktalara yerleştirildi. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören rengarenk kedi evleri sokak kedilerinin yağmurdan ve soğuktan korunmasını sağlayacak. Konak'ın küçük canları bu kışı evlerinde geçirecek

Kedi evlerine yoğun ilgi

Konak'ın kedi evleri vatandaşın büyük beğenisini kazandı. Sokaklarındaki kedileri ev sahibi yapmak isteyen hayvan severler kedi evlerine yoğun ilgi gösteriyor. Sokağındaki kedilerin soğuktan korunması için belediyeden kedi evi talep eden hayvanseverlerden biri olan Cengiz Yörükoğlu kedi evini yapanlara teşekkür ederek, "Tebrik ediyorum çalışanları, çok sevimli bir yuva yapmışsınız, kediler bu kışı güzel bir şekilde geçirecek" dedi. İki katlı, rengarenk ve birden fazla kedinin barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evleri, vatandaşlar tarafından da oldukça beğenildi. Öncelikli olarak muhtarlıklara ve mahallelerde sokak hayvanlarının gönüllü bakımını üstlenen hayvan dostu vatandaşlara teslim edilen evlerin ihtiyaç oldukça yapımına devam edilecek. Yaklaşık 3 ayda Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde üretilen 62 adet kedi evi kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Kaynak: Bültenler