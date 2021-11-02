Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Şükran Güldal, zamanını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Şükran Güldal, zamanını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı.

Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Şükran Güldal, her gün rutin olarak kendi evinde hazırladığı mama ve pişirdiği salamlı makarna ile kasaptan aldığı et ve kemikleri paketleyerek yollara düşüyor. Yol üzerindeki marketlerden aldığı suyla birlikte can dostları besleyen Güldal, hayvanların ilgisi karşısında büyük mutluluk duyuyor.

Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediğini dile getiren 2 çocuk annesi Şükran Güldal, "Değişik noktalardaki hayvanları her gün düzenli bir şekilde besliyorum. Arkadaşlarımla bu işi yapıyoruz. Bu canlarla ilgilenince çok mutlu oluyorum. Kış mevsimi için de şimdiden hayvanseverlerden destek bekliyorum" dedi. - VAN

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran'a emanet

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title