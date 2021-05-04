Can Dehrioğlu: "Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Can Dehrioğlu: "Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var"

Can Dehrioğlu: 'Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Dehri Can Dehrioğlu, "Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Dehri Can Dehrioğlu, "Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var" dedi.

Yaz döneminde çalışmalarını antrenör Dehri Can Dehrioğlu yönetiminde İstanbul'da sürdürecek olan Kadın Milli Takımı'nın ikinci grubu, hazırlıklarına TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda başladı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Milliler, sabah fitness, akşam ise top antrenmanı yaptı.

Antrenmanın ardından antrenör Dehri Can Dehrioğlu, genç kadro ve kamp süreciyle ilgili görüşlerini Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine aktardı. Dehrioğlu, "İkinci grupta, belki bu yaz, belki ilerleyen dönemlerde A Milli Takıma girme potansiyeli olan oyuncuları bir araya getirdik. Onları A Milli Takım sistemine uygun bir şekilde hazırlayacağız. Grubumuz oldukça yetenekli ve geleceği olan sporculardan oluşuyor. Kamp sürecimiz 19 Haziran'a kadar devam edecek. Bu dönemde ilk olarak Estonya ve bazı takımlarla hazırlık maçları yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Can Dehrioğlu: 'Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var'
Can Dehrioğlu: 'Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var'
Can Dehrioğlu: 'Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDIclckö
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDIclckö
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Mahmud Abbas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Can Dehrioğlu: "Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 22:27:48. #1.16#

title