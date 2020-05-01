Çan'da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü
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Çan'da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü

Çan'da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü
01.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:20

Çan Kaymakamlığı vefa destek grubu Çan'da görev yapan sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir öğretmene doğum günü sürprizi yaptılar.

Çan Kaymakamlığı vefa destek grubu Çan'da görev yapan sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir öğretmene doğum günü sürprizi yaptılar.

Çan'da korona virüs sebebiyle oluşturulan vefa destek grubu Çan İlçesinde tüm ihtiyaçlara cevap verirken bazı sürprizlere de imza atıyorlar. Çan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir'in doğum günü olduğunu öğrenen vefa grubu sürpriz doğum günü yapmak için öğretmen Emir'i evinde ziyaret ettiler. Yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen öğretmen Emir, " Ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs nedeniyle evden dışarıya çıkamadığımız bu günlere bana yapmış olduğunuz bu doğum günü sürprizi bana güzel bir moral oldu. Vefa grubu olarak görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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