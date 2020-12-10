Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı
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Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

10.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:19
Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

Çanakkale'nin Çan Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı sürdürebilir orman yönetimi kapsamında çalışanlarına korona virüs tedbirlerine uyarak üretime dayalı tatbikat gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Çan Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı sürdürebilir orman yönetimi kapsamında çalışanlarına korona virüs tedbirlerine uyarak üretime dayalı tatbikat gerçekleştirdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2021 yılı üretimlerine yönelik olarak iş güvenliği, ağaç kesme ve boylama ile standardizasyon konularını içeren üretim tatbikatlarının birincisi Çan Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Biga Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarının da katıldığı tatbikat; Göle köyü gençleştirme sahasında ve Etili köyü Orman emvali satış deposunda gerçekleşti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin Başkanlığında, iş güvenliği, üretime dayalı çalışma, orman bakımı, gençleştirme, ağaç kesme piyasa talepleri doğrultusunda üretimin standartlara uygun olarak yapılması, istifleme, orman emvalinin satış yapılması konularıyla ilgili uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı
Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı
Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı
Çan'da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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