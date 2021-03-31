Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sanayi köprüsü kavşağında, yaya yolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe E.'ye, İlker Ü. sevk ve idaresindeki 17 HZ 265 plakalı araç çarptı. Yaralı Ayşe E. 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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