Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
17.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:19

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çan çevre yolu otogar kavşağında 17 HK 734 plakalı aracın otogar kavşağına girmesiyle motosiklet sürücüsü Emre Y., özel aracın aynasına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Y. ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre Y. buradaki müdahalenin ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Olayı duyan Emre Y'nin arkadaşları yaralı Emre Y'nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Çan Devlet Hastanesi'ne akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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