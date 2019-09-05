Çan'da trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

05.09.2019 16:04

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yapılıyor.



Trafik ekipleri ilçede kamera olmayan bölgelerde kırmızı ışık ihlallerinin önüne geçmek, emniyet kemeri takılmasını arttırmak, araçta bulunması gereken yangın tüpleri ve seyir halinde cep telefonlarıyla konuşulmaması konusunda yaptığı uygulamalarda kurallara uyan sürücülere teşekkür etti. Kuralları ihlal eden sürücülere de cezai işlem uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA