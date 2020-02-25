Çan'da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı
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Çan'da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Çan İlçesinde takla atan araç yandı.

25.02.2020 01:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:45
Çan'da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

İlçesinde takla atan araç yandı. Yanan aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.


Kaza, Çan İlçesi'ne bağlı Terzialan Beldesi Süle mahallesi ile Karakoca köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç yandı. Edilen bilgiye göre, 10 KT 910 plakalı özel aracı arkadaşından emanet alan G, sevk ve idaresindeki otomobil Süle Mahallesi ile Karakoca köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Aydın G, olay yerine gelen 112 ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yangına müdahale etmesiyle araç söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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