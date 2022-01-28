Çan'da sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde emniyet ekipleri sahte içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan arama sonucunda C. Ş.'ye ait 54 adet pet şişeye doldurulmuş 13 litre sahte votka ve 19,5 litre sahte rakı ele geçirdi. Gözaltına alınan C. Ş. Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa