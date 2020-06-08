Çan'da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi
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Çan'da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çan'da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

Çan'da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi
08.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:35

Çan'da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, yeni normalleşme sürecine uygun olarak her hafta pazartesi günleri dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemali Ergin, "İlçemizde bulunan 20 adet ticari taksi ve 21 adet şehir içi halk otobüslerimizi düzenli olarak dezenfekte etmekteyiz. Şoförlerimiz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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