Çan'da maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çan'da maske denetimi

02.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:24
Çan'da maske denetimi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan denetimlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve İlçe Sağlık Müdürü Nilay Baran Madan katıldı. Gürdal, yapılan denetimde vatandaşlara hijyen ve özellikle sosyal mesafeye kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimde vatandaşların maske kuralına uyduğu gözlendi. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya geldikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edildi. İşyerlerine yapılan denetimde Gürdal, maske kuralına uydukları için işyerleri çalışanlarına ve müşterilere teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Çan'da maske denetimi
Çan'da maske denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Halil Sezai Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Ryan Babel
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çan'da maske denetimi - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:29:55. #1.14#
title