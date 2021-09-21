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Çan'da kurtuluş kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Çan'da kurtuluş kutlamaları başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurtuluş günü kutlamaları başladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurtuluş günü kutlamaları başladı.

Üç gün sürecek faaliyetler kurtuluş günü koşusu ile başladı. Küçük kız-küçük erkek, yıldız kız-yıldız erkek ve genç kız-genç erkek kategorilerinde yarışan öğrenciler petrol istasyonu önünden emniyet binası önüne kadar koştular. Dereceye giren öğrenciler 23 Eylül Perşembe günü ödüllerini alacak. Kurtuluş koşusunun ardından yehir meydanında bulunan sanat galerisinde 'Mazideki Çan' fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Geleneksel el emeği sanatları sergisi, seramik ürünleri standı, tarım ve hayvan ürünleri stantları kuruldu. Stantlar 3 gün ziyarete açık olacak. Programa Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Çan'da kurtuluş kutlamaları başladı

Çan'da kurtuluş kutlamaları başladı

Çan'da kurtuluş kutlamaları başladı

Çan'da kurtuluş kutlamaları başladı

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