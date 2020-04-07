Çan'da köy minibüsü yolcularına 392 lira ceza kesildi Çan'da köy minibüsü yolcularına 392 lira ceza kesildi Çan İlçesinde emniyet güçleri tarafından Korona virüsüyle mücadele kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan yol kontrollerinde sürücülerin ateşleri ölçülürken, yaş uygulaması da kontrol ediliyor.

Çan'da köy minibüsü yolcularına 392 lira ceza kesildi

ÇANAKKALE - Çan İlçesinde emniyet güçleri tarafından Korona virüsüyle mücadele kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan yol kontrollerinde sürücülerin ateşleri ölçülürken, yaş uygulaması da kontrol ediliyor.

Uygulama noktasında yapılan kontroller de Çan Hıfzıssıhha kurulu tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde, ilçeler ve köyler arasında, özel araç dışı ulaşımı 15 gün süre ile geçici olarak durdurulma kararı alınmasına rağmen ilçeye yolcu taşıması yapan bir köy minibüsü durduruldu. ilçe girişinde durdurulan minibüs içindeki şoför ve yolculara güvenlik güçleri tarafından, karara uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira ceza kesildi. Minibüs sürücüsü ve yolcular çıkan karardan haberleri olmadıklarını belirtirken, görevlilerde, kolluk kuvvetlerimiz ve köy imamlarımız köy camilerinde uyarılar yapılıyor, şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA