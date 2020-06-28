- Çan'da kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı
- Çan'da kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı Çanakkale'nin Çan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ikinci oturumuna girmek üzere okula gelen bir öğrenci, kimliğini düşürdüğü için sınava giremedi.
28.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:50
- Çan'da kimliğini düşüren öğrenci sınava alınmadı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ikinci oturumuna girmek üzere okula gelen bir öğrenci, kimliğini düşürdüğü için sınava giremedi.
Yenice ilçesinden Çan Meslek Yüksekokulu'na sınava geldiği öğrenilen kız öğrenci kimliğini bulamadığı için sınava alınmadı. Çevredeki tüm vatandaşların ve görevlilerin kimliği aramasına rağmen kimlik bulunamadı. Kimliği olmayan öğrenci sınava kabul edilmedi. Kimliğini unutan bir erkek öğrenci ise Jandarmadan yardım isteyerek, sınava son dakikada yetiştirildi.
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Kaynak: İHA