Çan'da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çan'da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik direğinde çalışma yapan 2 işçi bindikleri vinç sepetinden düştü.

Çan'da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
29.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:45

Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik direğinde çalışma yapan 2 işçi bindikleri vinç sepetinden düştü. İşçilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğer işçinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çan ilçesine bağlı Etili köyü meydanında özel bir firmaya ait elektrik direklerinde kabloları alpek kablo ile yenileme çalışması yaptıkları sırada vinç üzerindeki sepette bulunan Abdulmuttalıp Şahin (49) ile Emrah B. (29) kablonun gerilmesi esnasında sepete çarpması sonucu yere düştü. Yere düşen işçilerden Abdülmuttalıp Şahin'ne olay yerinde kalp masajı yapan 112 ekipleri 2 sefer Şahin'i hayata geri döndürmelerine karşı kurtaramadılar. Olayda ağır yaralanan Emrah B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Emrah B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Dünya
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Politika
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Reha Özcan Deniz Seki Hazal Kaya
Spor Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Çan'da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 23:09:47. #1.14#
title