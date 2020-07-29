Çan'da işçiler vinç sepetinden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik direğinde çalışma yapan 2 işçi bindikleri vinç sepetinden düştü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik direğinde çalışma yapan 2 işçi bindikleri vinç sepetinden düştü. İşçilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğer işçinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çan ilçesine bağlı Etili köyü meydanında özel bir firmaya ait elektrik direklerinde kabloları alpek kablo ile yenileme çalışması yaptıkları sırada vinç üzerindeki sepette bulunan Abdulmuttalıp Şahin (49) ile Emrah B. (29) kablonun gerilmesi esnasında sepete çarpması sonucu yere düştü. Yere düşen işçilerden Abdülmuttalıp Şahin'ne olay yerinde kalp masajı yapan 112 ekipleri 2 sefer Şahin'i hayata geri döndürmelerine karşı kurtaramadılar. Olayda ağır yaralanan Emrah B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Emrah B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA